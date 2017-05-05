Поп-исполнительница Эльвира Пискунова в программе «Ледокол»
Эльвира Пискунова — молодая исполнительница из приморской столицы. Первые профессиональные записи появляются пять лет назад. В этом году состоялся ряд релизов как на английском, так и на русском языке.
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/
https://soundcloud.com/radioledokol
https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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