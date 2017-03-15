В Приморье местами сохранятся дожди, но станет немного теплее
В пятницу, 20 октября, Приморский край по-прежнему будет находиться в зоне фронтальных разделов, местами сохранятся осадки. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, потепление продолжится. Ночные температуры воздуха на большей части края ожидаются положительные, +3…+10 °C, лишь местами на востоке столбики термометров опустятся до −5 °C, днём воздух прогреется до +7…+18 °C.
Во Владивостоке завтра будет преобладать облачная погода, ночью и утром временами дождь. Ветер свежий. Суточный ход температуры будет сглажен: ночью +7…+10 °C, днём +11…+14 °C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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