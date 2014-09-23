Тайфун «Лан» вызовет штормовую погоду в Японском море

В Филиппинском море продолжает бушевать тайфун «Лан», который сейчас находится в районе с координатами 14,9° с. ш., 131,0° в. д. Смещается вихрь на северо-северо-запад со скоростью 18 км/ч. Максимальный ветер в близи центра 65 км/ч, в ближайшие сутки прогнозируется увеличение его скорости до 80 км/ч. Давление в центре не изменилось и составляет 970 гПа.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, в ближайшее время тайфун будет смещаться в северном направлении и в начале следующей недели подойдёт к южным островам Японского архипелага. Здесь он начнёт поворачивать на северо-восток и, согласно последним расчётам гидродинамических моделей, пройдёт вдоль Японских островов. На своём пути тайфун вызовет проливные дожди и штормовой ветер. Ожидается усиление ветра в Японском море и на побережье Приморского края.

Ориентировочно в середине недели вихрь покинет Японию, и уйдёт в северо-западную часть Тихого океана.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]