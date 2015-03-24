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Представитель администрации Хасанского района прокомметировали ситуацию с выплатами в с.Занадворовка

Жители двухэтажек в селе Занадворовка терпят бедствие. Дома, которым уже почти 80 лет пострадали от сильнейшего паводка этим летом. Вода затопила дымоходы и подвалы, которые до сих пор остаются сырыми. Жилище повредил грибок и плесень. По словам местных жителей, реки, которые образовались после дождей врывались в квартиры, портили перекрытия и мебель. Но в выплатах компенсации за ущерб от стихии селянам отказывают. Некоторые утверждают, что в комиссиях по оценке ущерба даже просили селян отказаться от материальной поддержки.

Елена Бондаренко, зам. главы администрации Хасанского района: «Необходима дополнительная проверка, я готова ее инициировать. Правовое управление работает у нас в постоянном режиме, оказание юридической помощи гражданам, которые находились в зоне ЧС».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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