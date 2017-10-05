Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с главой Пожарского района

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел двустороннюю встречу с главой Пожарского района Станиславом Филатовым в четверг, 19 октября, в рамках рабочего визита в муниципалитет, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В ходе беседы Андрей Тарасенко акцентировал внимание, что в районе необходимо развивать сельское хозяйство и животноводство.

«Район надо развивать, у вас огромные поля, а значит есть возможность самим себя обеспечивать продуктами. В бюджете Приморья предусмотрены субсидии для частных фермеров, помогите людям оформить заявки», – поручил врио губернатора главе муниципалитета.

Андрей Тарасенко добавил, что сегодня также встречался с жителями района, которые хотят использовать полученные гектары под выращивание фруктовых садов.

«Но они интересуются, как быть с подъездными путями к своим наделам. Конечно, по закону инфраструктурой должны заниматься сами получатели, в то же время уполномоченные органы могут оказать содействие заявителям в выборе подходящего участка. Более того, получатели гектара могут рассчитывать на различные меры поддержки по направлению развития сельского хозяйства», – подчеркнул глава региона.

Врио губернатора также отметил, что в целом увиденное на территории во время рабочей поездки его не устраивает.

«Надо здесь наводить порядок, в том числе в школах и детских садах. Люди должны чувствовать, что здесь есть хозяин, а вы здесь хозяин. Значит, вы должны знать все беды людей, понимать и слышать их, и конечно помогать», – заявил Андрей Тарасенко.

Глава муниципалитета заверил врио губернатора, что выполнит все поставленные задачи.

«Андрей Владимирович, будем работать. Я как глава района здесь 1,5 года, уже в курс всех дел вошел. Сейчас все силы бросим на развитие территории, на помощь людям. Конечно, без совместной работы с федеральной и краевой властью у нас этого не получится. А вместе все задачи мы выполним», – сказал он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]