В Приморье будут реализоваться российско-японские сельскохозяйственные проекты

Японский бизнес заинтересован в реализации совместных проектов, направленных на развитие сельского хозяйства в Приморском крае. Об этом стало известно в ходе встречи директора краевого департамента международного сотрудничества Алексея Старичкова с делегацией японских предпринимателей и сотрудников Министерства сельского хозяйства, лесной и рыбной промышленности Японии. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Приветствуя гостей, Алексей Старичков отметил, что в последние годы российско-японские отношения развиваются очень интенсивно. На втором Восточном экономическом форуме лидеры двух государств Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились о реализации меморандума о сотрудничестве из восьми пунктов. Воплотить эти договоренности в жизнь – задача российских и японских территорий.

Большой потенциал сотрудничества между Приморьем и японскими партнерами, по мнению главы департамента, заложен в сфере сельского хозяйства. Регион уже имеет положительный опыт взаимодействия с японскими партнерами в этом направлении, однако разрыв между реальным и потенциальным уровнем сотрудничества значителен.

В рамках встречи потенциальным партнерам были представлены новые механизмы, призванные создать максимально комфортные условия для работы российских и иностранных компаний на Дальнем Востоке и в частности в Приморье, – режимы Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития.

Также заместитель директора Инвестиционного Агентства Приморского края Богдан Рагулин подробно рассказал представителям японской стороны о работе институтов поддержки бизнеса в крае – Инвестагентства, Гарантийного фонда, Совета по привлечению инвестиций Приморья.

Далее перед партнерами выступили и.о. директора краевого департамента сельского хозяйства Алексей Таран, директор департамента лицензирования и торговли Елена Коваль, ректор Приморской государственной сельскохозяйственной академии Андрей Комин и президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, кратко представившие возможности региона по сотрудничеству с японскими партнерами.

В свою очередь глава делегации, начальник отдела региональных отношений департамента международных отношений Министерства сельского хозяйства, лесной и рыбной промышленности Японии Ямагучи Хироюки отметил, что развитие сельскохозяйственной отрасли в регионах Сибири и Дальнего Востока – это важная задача для японской стороны, и в помощь предпринимателям, заинтересованным в работе по данному направлению, создан специальный институт – платформа общения бизнеса.

В рамках нынешнего визита в Приморье для поиска потенциальных партнеров прибыли представители более 10 крупных компаний, специализирующихся на производстве и продаже риса, зерновых культур, сухих кормов, а также предприятий, занятых в торговле, автомобильном и авиационном бизнесе, логистике и других сферах.

Своими планами по осуществлению деятельности на приморской территории поделились абсолютно все участники бизнес-миссии, а представители трех компаний выступили с конкретными предложениями о сотрудничестве.

Так, компания Sojitz Corporation, занимающаяся производством кормов, разработкой новейших технологий в сфере растениеводства, импортом и дистрибуцией машин, строительством заводов и прочей деятельностью, готова выступить в качестве соинвестора проектов сельскохозяйственного профиля, а также предложить приморским предприятиям свои технологии пищевой переработки.

Компания IHI Agri-Tech Corporation, занятая в сфере машиностроения и производства сельскохозяйственного оборудования, планирует найти в Приморье партнеров для дистрибуции техники, в частности машин, которые можно использовать для повышения производительности сельхозпредприятий.

Еще одна компания – Fujinohsan Co., Ltd, специализирующаяся на импортировании грубых кормов, заинтересована в поиске кормовых трав, которые выращиваются в Приморье и могли бы поставляться в Японию.

Присутствовавший на встрече генеральный директор ТД «ДальАгроХимпром» Сергей Пан откликнулся на выступление коллег из Fujinohsan Co., Ltd и отметил, что готов предоставить землю под выращивание кормовой базы либо уже готовые травы на импорт. Стороны договорились о более детальной проработке вопроса о взаимодействии.

В ходе встречи было отмечено, что поставка российского сена на японский рынок – это одно из наиболее перспективных направлений сотрудничества между странами, однако в данный момент есть препятствие для его развития – в государствах установлены разные стандарты на данный вид корма. Участники встречи обсудили возможности устранения указанной проблемы.

Далее российские и японские представители бизнес-кругов продолжили диалог в формате b2b.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]