Энергетики отключили горячую воду у четырех должников Владивостока

Специалисты Приморской генерации (филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания» Группы «РусГидро») в течение сентября отключили четырех абонентов-должников от горячего водоснабжения. Сумма долга каждого из них составляет от 15 до 35 тыс. рублей. В квартирах недобросовестных потребителей специалисты перекрыли вентили подачи воды, произвели опломбировку и составили соответствующий акт. Теперь неплательщики смогут воспользоваться горячей водой только после того, как полностью рассчитаются с энергокомпанией.

«Согласно действующему законодательству, мы имеем право отключить должника спустя 20 дней после его официального уведомления, - рассказывает начальник Владивостокского отделения теплосбыта СП «ПТС» Приморской генерации Владимир Матвиец. - При этом для информирования должника об этом достаточно телефонного звонка, смс-сообщения, сообщения на электронную почту или в личном кабинете, или размещения текста предупреждения на квитанции. Произвести отключение горячей воды можно, если задолженность превышает две месячных суммы оплаты»,

В отношении должников, которые не пускают специалистов для отключения горячего водоснабжения, юристы компании вынуждены подавать исковые заявления в суд. После рассмотрения дела к неплательщикам будут применены уже более жесткие меры со стороны судебных приставов: арест имущества, автомобиля, банковских счетов, запрет на выезд заграницу и многие другие. Кроме этого, должникам помимо основной суммы долга придется оплатить судебные расходы, госпошлину и все начисленные пени.

По словам энергетиков, на сегодняшний день задолженность потребителей во Владивостоке составляет 1,3 млрд рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]