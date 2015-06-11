Свертки с наркотиками не попали в СИЗО Владивостока

Восемь свертков с наркотиками пытались перебросить в СИЗО-1 во Владивостоке. Попытка передачи наркотиков пресечена благодаря грамотным действиям сотрудников учреждения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

Младший инспектор отдела охраны доложила, что из соседнего с учреждением жилого дома неизвестные пытаются при помощи веревки передать предметы на режимную территорию. Дежурные предотвратили попытку переброса и изъяли восемь полиэтиленовых свертков с веществом буро-зеленого цвета.

Экспертиза подтвердила, что вещество является каннабисом общим весом более 52 гр. Материалы по данному факту направлены в УМВД по г. Владивостоку.

Отметим, это не первая попытка передачи наркотиков в СИЗО ухищренным способом. Например, в июле сотрудники пресекли передачу наркотических веществ, которыми была пропитана пара нижнего мужского белья. В этом же месяце при попытке переброса крупной партии запрещенных предметов из соседнего дома был задержан мужчина: помимо внушительного количества телефонов, комплектующих к ним, бытовых инструментов, в передаче была обнаружена спиртосодержащая продукция.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]