Приморские ученые научат роботов выполнять свои функции даже при выходе из строя

Ученые Дальневосточного федерального университета представили новый метод разработки диагностических устройств для роботов. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВФУ, предложенный подход может стать основой компьютерных программ для контроля состояния и отказов сложных робототехнических систем, которые используются в промышленности. Результаты исследования, выполненного в рамках гранта Российского научного фонда, опубликованы в International Journal of Applied Mathematics and Computer Science.

Как объяснил автор разработки, профессор Инженерной школы ДВФУ Алексей Жирабок, одной из самых актуальных задач современной робототехники является обеспечение отказоустойчивости — то есть выполнения роботами своих функций даже при выходе из строя некоторых элементов. Для своевременного обнаружения неисправностей аппараты снабжают средствами диагностики, действия которых описывают математическими уравнениями.

«Ни одна механическая система не защищена полностью от воздействия внешних факторов или возмущений, которые приводят к выходу из строя. Предложенный нами логико-динамический подход позволяет создавать средства диагностики роботов с минимальной чувствительностью к таким возмущениям и существенно уменьшить вероятность появления ложной информации», — сообщил Алексей Жирабок.

Ученые отмечают, что в действующих сегодня промышленных роботах для диагностики используется громоздкий математический аппарат, который, при этом, не обеспечивает высокой достоверности. Новый подход позволяет создавать точные средства диагностики с помощью простой линейной алгебры и снабжать робототехнические системы эффективными устройствами контроля.

В исследовании принимали участие сотрудники кафедры автоматизации и управления Инженерной школы ДВФУ Алексей Жирабок, Сергей Соляник, Алексей Суворов и сотрудник Школы экономики и менеджмента Алексей Шумский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]