Верховный Суд России оставил приговор жестокому убийце из Приморья без изменения
В апреле 2017 года Приморский краевой суд вынес приговор гр-ну К., который осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края, преступление совершено в августе 2016 года в с. Гранатовка Октябрьского района. Воспользовавшись сложившимися хорошими отношениями с потерпевшей (у которой фигурант покупал молоко для дальнейшей перепродажи), злоумышленник зашел к ней в гости, а в дальнейшем напал на хозяйку дома с целью завладеть денежными средствами и иным ценным имуществом.
Сначала он нанес женщине не менее трех ударов кухонным ножом в область груди, живота и шеи, требуя отдать денежные средства и ценное имущество. Когда потерпевшая выполнила его требования и принесла нападавшему 12 тыс. рублей, он нанес ей еще несколько ударов ножом в область спины. От обильной кровопотери женщина скончалась.
Покидая место происшествия, фигурант снял с хозяйки дома золотые серьги и забрал два мобильных телефона.
Суд назначил ему за содеянное 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Режим исправительного учреждения определен с учетом наличия в действиях злоумышленника особо опасного рецидива преступлений, поскольку на момент преступления у него имелась непогашенная судимость за ранее совершенное убийство.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, защита обжаловала приговор в апелляционном порядке. Однако, Верховный Суд Российской Федерации оставил приговор без изменения, а жалобы осужденного - без удовлетворения.
Приговор вступил в силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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