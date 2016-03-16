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Производство рыбного филе и пресервов возросло в Приморье

Производство рыбного филе и пресервов возросло в Приморье

Выпуск переработанной и консервированной рыбопродукции приморскими предприятиями составил более полумиллиона тонн.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Примосркого края, за девять месяцев в Приморье возросло производство рыбной продукции. Увеличилось производство рыбных пресервов – на 32,5%, рыбного филе – почти на 8%, муки – на 4,6%, «мороженой рыбы» – на 2%. Всего за этот период выпуск переработанной и консервированной рыбопродукции составил более 526 тысяч тонн. Это 101,7% к уровню прошлого года.

Ранее врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что сейчас одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края.

«Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Напомним, около 20% общероссийского вылова обеспечивают приморские рыбаки, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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