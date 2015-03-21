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На о. Русский будет «Чистый берег»

На о. Русский будет «Чистый берег»

Фото: ostrov-russkiy.ru

21 октября на острове Русский в 12.00 пройдет экологический субботник «Чистый берег». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как сообщили организаторы, субботник пройдет в рамках Года экологии, принять участие в нем могут все желающие. Местом проведения эко-акции станет прибрежная территория между мысами Огородный, Мелководный и Тупой бухты Новик. Всех участников обеспечат необходимым инвентарем и угостят чаем.

Место сбора участников субботника – побережье бухты Мелководная. Здесь также будет организована культурно-развлекательная программа, в том числе – показательные выступления по гребле на лодках класса «дракон».

На все вопросы об участии в субботнике ответят по тел.: 8-984-193-23-81 (Алексей Калита).

 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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