На о. Русский будет «Чистый берег»
21 октября на острове Русский в 12.00 пройдет экологический субботник «Чистый берег». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Как сообщили организаторы, субботник пройдет в рамках Года экологии, принять участие в нем могут все желающие. Местом проведения эко-акции станет прибрежная территория между мысами Огородный, Мелководный и Тупой бухты Новик. Всех участников обеспечат необходимым инвентарем и угостят чаем.
Место сбора участников субботника – побережье бухты Мелководная. Здесь также будет организована культурно-развлекательная программа, в том числе – показательные выступления по гребле на лодках класса «дракон».
На все вопросы об участии в субботнике ответят по тел.: 8-984-193-23-81 (Алексей Калита).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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