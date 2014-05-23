В Чугуевском районе мужчина погиб под собственным трактором
ДТП со смертельным исходом произошло в лесном массиве в Чугуевском районе.
Как установили полицейские, транспортное средство перевернулось в лесу в районе 19 километра автодороги Новомихайловка—Чугуевка—Лазо. 61-летний мужчина, передвигавшийся по лесу на небольшом тракторе, не справился с управлением и опрокинулся. В результате водитель получил тяжелые травмы, от которых скончался. Мужчина управлял транспортным средством без соответствующих документов. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 14 октября при схожих обстоятельствах скончался водитель трактора в лесном массиве Кировского района. Мужчину также придавило транспортное средство, он получил смертельные травмы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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