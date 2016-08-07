Дорожники Приморья готовят технику к первому снегу

Генеральный директор АО «Примавтодор» Дмитрий Горлов провел инспекцию по готовности техники предприятия к очистке дорог от снега. Первым проверку прошел филиал «Пригородный». Этот филиал отвечает за дороги от аэропорта до пригорода Владивостока. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Здесь генеральный директор «Примавтодора» проверил готовность техники к погрузке песко-солевой смеси и оперативному выезду на места базирования. Тракторы и КАМАЗы с комбинированными дорожными машинами выезжают на дороги в Артеме, на гостевой маршрут и на шаморовский перевал.

В ближайшее время такие же проверки пройдут в остальных филиалах предприятия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]