Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:23
  0

Дорожники Приморья готовят технику к первому снегу

Дорожники Приморья готовят технику к первому снегу

Фото: Администрация ПК

Генеральный директор АО «Примавтодор» Дмитрий Горлов провел инспекцию по готовности техники предприятия к очистке дорог от снега. Первым проверку прошел филиал «Пригородный». Этот филиал отвечает за дороги от аэропорта до пригорода Владивостока. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Здесь генеральный директор «Примавтодора» проверил готовность техники к погрузке песко-солевой смеси и оперативному выезду на места базирования. Тракторы и КАМАЗы с комбинированными дорожными машинами выезжают на дороги в Артеме, на гостевой маршрут и на шаморовский перевал.

В ближайшее время такие же проверки пройдут в остальных филиалах предприятия.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку: