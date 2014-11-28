Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:40
  0

Массовое vip-ДТП попало в камеры видеонаблюдения во Владивостоке

Вечером 19 октября во Владивостоке на Второреченском мосту столкнулись четыре автомобиля: Nissan Note, Lexus NX 200, Mercedes-Benz и Lexus GX. Камеры наружного наблюдения зафиксировали обстоятельства ДТП с участием трех дорогостоящих автомобилей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, Nissan Note, Lexus NX 200 и Mercedes-Benz двигались по мосту со стороны «Зари» в направлении города. Lexus NX, за рулем которого находилась женщина, стал перестраиваться на другую полосу, автомобиль ударил Note, которого по инерции отбросило на Mercedes. После этого Nissan вылетел еще и на встречную полосу и врезался в Lexus GX, и его от столкновения с малолитражкой отбросило в бетонное ограждение.

В результате ДТП пострадала водитель Nissan Note. Сейчас в произошедшем разбираются стражи порядка.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку: