Массовое vip-ДТП попало в камеры видеонаблюдения во Владивостоке
Вечером 19 октября во Владивостоке на Второреченском мосту столкнулись четыре автомобиля: Nissan Note, Lexus NX 200, Mercedes-Benz и Lexus GX. Камеры наружного наблюдения зафиксировали обстоятельства ДТП с участием трех дорогостоящих автомобилей.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, Nissan Note, Lexus NX 200 и Mercedes-Benz двигались по мосту со стороны «Зари» в направлении города. Lexus NX, за рулем которого находилась женщина, стал перестраиваться на другую полосу, автомобиль ударил Note, которого по инерции отбросило на Mercedes. После этого Nissan вылетел еще и на встречную полосу и врезался в Lexus GX, и его от столкновения с малолитражкой отбросило в бетонное ограждение.
В результате ДТП пострадала водитель Nissan Note. Сейчас в произошедшем разбираются стражи порядка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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