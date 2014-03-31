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Тарасенко назначил нового руководителя крупнейшего предприятия края

Тарасенко назначил нового руководителя крупнейшего предприятия края

Фото: Администрация ПК

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко назначил нового генерального директора краевого государственного предприятия «Примтеплоэнерго». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Новым руководителем крупнейшего предприятия жилищно-коммунального комплекса региона стал Фёдор Ярошевич.

Как отметил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, решение о смене генерального директора «Примтеплоэнерго» он принял после оценки деятельности предприятия, признав работу прежнего директора неэффективной по многим показателям. В их числе многочисленные долги, а также запущенное состояние хозяйства предприятия.

Перед новым директором поставлена задача – навести порядок на предприятии, от которого зависит теплоснабжение городов и районов края.

Новый генеральный директор «Примтеплоэнерго» Фёдор Ярошевич имеет большой опыт административно-хозяйственной работы, был главой администрации города Балтийска Калининградской области, депутатом Калининградской областной думы, являлся генеральным директором общественного благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ», председателем совета директоров ОАО «Лукойл-Калининград».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Журналист / Сегодня, 14:56
    № 1  
     

    Депутаты Балтийска (Калининградская область) отстранили от исполнения обязанностей главу города Федора Ярошевича, объяснив это тем, что опальный градоначальник не решает муниципальных проблем (см., в частности, «Не зря вышли на улицу», «Эксперт С-З» №19 от 18 мая 2009 года). В том числе, по версии депутатов, Ярошевич в течение трех месяцев не исполнял свои обязанности по финансированию бюджетов поселений, входящих в городской округ. При этом срок его контракта истекал в декабре этого года, однако депутаты решили не ждать оставшиеся полтора месяца.

    Федор Ярошевич, возглавивший Балтийск в январе 2005 года, стал известен благодаря своему открытому противостоянию с губернатором Калининградской области Георгием Боосом. Сначала Ярошевич выступил против создания единого муниципалитета, объединяющего запад Калининградской области, а затем начал оспаривать нарушения законодательства, допущенные при выполнении этого решения губернатора. В итоге против градоначальника возбудили уголовное дело по обвинению в нецелевом расходовании 6 млн рублей, выделенных на ремонт дорог, закрыв его в марте 2009 года по истечении срока давности. Однако уже в июле решением областного суда был распущен лояльный Ярошевичу совет депутатов Балтийска, а избранный в октябре совет и отстранил мэра от должности. В соответствии с федеральным законодательством у Ярошевича есть право обжаловать решение депутатов в суде.

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