Тарасенко назначил нового руководителя крупнейшего предприятия края
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко назначил нового генерального директора краевого государственного предприятия «Примтеплоэнерго». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Новым руководителем крупнейшего предприятия жилищно-коммунального комплекса региона стал Фёдор Ярошевич.
Как отметил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, решение о смене генерального директора «Примтеплоэнерго» он принял после оценки деятельности предприятия, признав работу прежнего директора неэффективной по многим показателям. В их числе многочисленные долги, а также запущенное состояние хозяйства предприятия.
Перед новым директором поставлена задача – навести порядок на предприятии, от которого зависит теплоснабжение городов и районов края.
Новый генеральный директор «Примтеплоэнерго» Фёдор Ярошевич имеет большой опыт административно-хозяйственной работы, был главой администрации города Балтийска Калининградской области, депутатом Калининградской областной думы, являлся генеральным директором общественного благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ», председателем совета директоров ОАО «Лукойл-Калининград».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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