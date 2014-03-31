Тарасенко назначил нового руководителя крупнейшего предприятия края

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко назначил нового генерального директора краевого государственного предприятия «Примтеплоэнерго». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Новым руководителем крупнейшего предприятия жилищно-коммунального комплекса региона стал Фёдор Ярошевич.

Как отметил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, решение о смене генерального директора «Примтеплоэнерго» он принял после оценки деятельности предприятия, признав работу прежнего директора неэффективной по многим показателям. В их числе многочисленные долги, а также запущенное состояние хозяйства предприятия.

Перед новым директором поставлена задача – навести порядок на предприятии, от которого зависит теплоснабжение городов и районов края.

Новый генеральный директор «Примтеплоэнерго» Фёдор Ярошевич имеет большой опыт административно-хозяйственной работы, был главой администрации города Балтийска Калининградской области, депутатом Калининградской областной думы, являлся генеральным директором общественного благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ», председателем совета директоров ОАО «Лукойл-Калининград».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]