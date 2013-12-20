На сейнере у владивостокского причала произошел пожар
Пожар на среднедобывающем сейнере, стоящем на 44-м причале по улице Калинина во Владивостоке, произошел утром в пятницу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
На место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению. Оказалось, что в подсобном помещении горят электрощит и обшивка. Общая площадь возгорания составила 5 кв. м. На тушении пожара было задействовано 30 человек личного состава и 7 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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