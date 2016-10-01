Анонс на 21 октября

21 октября во Владивостоке в музее имени В. К. Арсеньева (ул. Петра Великого, 6) в 11.00 состоится торжественная церемония открытия фотовыставки «Хрустальный мир». Вход свободный.

21 октября во Владивостоке в торгово-развлекательном центре «Черёмушки» состоится закрытие «Велосезона-2017». Сбор участников на велозаезд начнется в 11.00 около главного входа в торговый центр, затем колонна проедет по улицам Харьковской и Окатовой до транспортного кольца в районе улицы Запорожской, после чего развернутся и финишируют в месте старта. Старт заезда планируется в 12.00. Для самых маленьких участников акции – в возрасте от 1,5 до 5 лет – будет работать зона с беговелами, где каждый малыш сможет попробовать проехать трассу, а родители при желании – записать ребенка на дальнейшие занятия.

21 октября во Владивостоке в 10.00 в тире Центра спортивной подготовки по адресу ул. Снеговая, 35 пройдет чемпионат города по пулевой стрельбе. На соревнованиях будут использоваться пневматические винтовка и пистолеты. Вход на мероприятие свободный.

21 октября г. Владивосток, стадион «Динамо». ФК «Луч-Энергия» Владивосток – ФК «Олимпиец» Нижний Новгород. 19 тур ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-18 гг.

21 октября о. Русский. Личный Чемпионат ДВФО по рогейну, дисциплины – бег, велозаезд. Открытие в 12.00.

21 октября пригород г. Находка. Кросс-кантри веломарафон «Падь Елизарова». Старт в 12.00.

21 октября г. Пекин. ХК «Куньлунь» Пекин – ХК «Адмирал» Владивосток. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

21-22 октября г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Лично-командное Первенство по самбо среди обучающихся (юноши) муниципальных образовательных учреждений г. Владивостока 1998-2000 гг.р.

21-22 октября г. Владивосток, Дом детского творчества (Океанский пр-т, 43). Командный турнир по шахматам памяти Л.В.Семенова среди команд детских коллективов. Полуфинал, «Быстрые шахматы».

21-22 октября г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). ВК «Приморочка» Владивосток – ВК «Импульс» Волгодонск. 3 тур, Высшая лига «А» чемпионата России 2018 среди женских команд.

21-22 октября г. Уссурийск. Первенство Приморского края по футболу среди юношей 2001-08 гг.р.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]