"ДГК" проведет день потребителя во Владивостоке

Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» проведет день потребителя для своих абонентов. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу "Приморской генерации", в субботу, 21 октября, с 10.00 до 13.00 жители Владивостока смогут получить ответы на все свои вопросы в Центре обслуживания потребителей по адресу Океанский проспект, 101а – остановка транспорта «Первая речка». Это будет удобно тем, кто в суете будничных дел не успевает обратиться к энергетикам.

Абоненты смогут получить консультацию по вопросам начисления платы за тепло и горячую воду, произвести перерасчет, сообщить об изменении собственника квартиры, площади жилого помещения и количества прописанных человек. Помимо этого, можно будет получить справку об отсутствии задолженности.

Абонентам, накопившим задолженность за отопление и горячую воду, расскажут о процедуре реструктуризации. Заключить соглашение о поэтапном гашении долга можно будет сразу на месте, предъявив паспорт и документ, подтверждающий право собственности на жилье, или договор социального найма, если речь идет о неприватизированных квартирах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]