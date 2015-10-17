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Большой международный турнир по джиу-джитсу «Vladivostok open 2017» пройдет во Владивостоке

Большой международный турнир по джиу-джитсу «Vladivostok open 2017» пройдет во Владивостоке

Фото: sportprimorye.ru

В воскресенье, 22 октября, во Владивостоке состоится международный турнир по джиу-джитсу «Vladivostok open 2017». Соревнование пройдут на острове Русский в спортивном комплексе кампуса ДВФУ. В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из  Китая, Узбекистана, Таджикистана и России: Свердловской, Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев. Проводит мероприятие Евро-Азиатская федерация джиу-джитсу, Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Соревнования пройдут в четырех дисциплинах Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу: ne-waza (борьба), kakuto kumite (полноконтактные поединки в шлеме), fighting-system (полноконтактные поединки) и duo-system (демонстрация технического мастерства).

Это уже третий крупный международный турнир во Владивостоке. Честь Владивостока на чемпионате будут отстаивать юные бойцы отделения джиу-джитсу муниципальной специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств.

Начало чемпионата «Vladivostok open 2017» 22 октября торжественное открытие 14.00. Вход свободный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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