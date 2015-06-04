На улицах Владивостока в этом году установят более 1400 новых дорожных знаков

На дорогах краевого центра в ближайшее время появится более 1400 новых дорожных знаков. Работы проводятся в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации города, знаки «Пешеходный переход», «Главная дорога», «Уступи дорогу» и многие другие будут установлены во всех районах Владивостока. Это повысит уровень безопасности дорожного движения, в том числе в части сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

«Новые дорожные знаки не изменят существующую схему движения на улично-дорожной сети приморской столицы, а позволят наиболее безопасно передвигаться как пешеходам, так и автомобилистам, – подчеркнулаВалентина Бакай, специалист управления дорог и благоустройства администрации города. – Основное внимание специалисты уделят пешеходным переходам, на которых установят дорожные знаки с высокоинтенсивной светоотражающей плёнкой».

Новые дорожные знаки появятся на улицах Аксаковской, Баляева, Ватутина, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Сахалинской, Черемуховой, Харьковской, проспекте 100-летия Владивостока, Новоивановской, проспекте Красного Знамени, Ладыгина, Луговой, Невельского и многих других.

Подрядчики уже приступили к монтажу стоек и установке самих знаков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]