Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:12
  0

На улицах Владивостока в этом году установят более 1400 новых дорожных знаков

На дорогах краевого центра в ближайшее время появится более 1400 новых дорожных знаков. Работы проводятся в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации города, знаки «Пешеходный переход», «Главная дорога», «Уступи дорогу» и многие другие будут установлены во всех районах Владивостока. Это повысит уровень безопасности дорожного движения, в том числе в части сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

«Новые дорожные знаки не изменят существующую схему движения на улично-дорожной сети приморской столицы, а позволят наиболее безопасно передвигаться как пешеходам, так и автомобилистам, – подчеркнулаВалентина Бакай, специалист управления дорог и благоустройства администрации города. – Основное внимание специалисты уделят пешеходным переходам, на которых установят дорожные знаки с высокоинтенсивной светоотражающей плёнкой».

Новые дорожные знаки появятся на улицах Аксаковской, Баляева, Ватутина, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Сахалинской, Черемуховой, Харьковской, проспекте 100-летия Владивостока, Новоивановской, проспекте Красного Знамени, Ладыгина, Луговой, Невельского и многих других.

Подрядчики уже приступили к монтажу стоек и установке самих знаков.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку: