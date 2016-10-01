Анонс на 22 октября
22 октября владивостокская община Бахаи празднует 200-летие со дня рождения Бахауллы, основателя одной из молодых религий мира. Торжество состоится в 17.00 в гостинице «Экватор», зал «Флагман», по адресу: ул. Набережная, 20. Вход свободный.
22 октября во Владивостоке состоится международный турнир по джиу-джитсу «Vladivostok open 2017». Соревнование пройдут на острове Русский в спортивном комплексе кампуса ДВФУ. Начало чемпионата «Vladivostok open 2017» 22 октября в 9.00, торжественно открытие 14.00. Вход свободный.
22 октября во Владивостоке завершится фестиваль «Болдинская осень».
22 октября — Международный день заикающихся людей.
22 октября — Международный день тёщи.
22 октября — День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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