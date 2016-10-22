Анонс на 23 октября
23 октября во Владивостоке в 10.00 в кампус ДВФУ, корпус А, уровень 4 пройдет открытие форума IT-сообщества Русский MeetUp в ДВФУ. Форум будет проходить с 23 по 25 октября.
23 октября во Владивостоке в театре им. М. Горького в 14.30 пройдет презентация книги «Таланты и их поклонники» и презентация буклета «Выставка «Театральная»».
23 октября г. Пекин. ХК «Куньлунь» Пекин – ХК «Адмирал» Владивосток. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.
23 октября-29 ноября г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Школьная баскетбольная лига «Кэс-баскет», сезон 2017-2018 гг.
23 октября — Международный день снежного барса.
23 октября — Международный день школьных библиотек.
23 октября — День работников рекламы в России.
23 октября — День осведомленности о синдроме кабуки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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