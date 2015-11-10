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Гражданин Китая пытался вывезти из России 7 кг трепанга

Гражданин Китая пытался вывезти из России 7 кг трепанга

7 кг сушеного трепанга обнаружили на теле гражданина КНР уссурийские таможенники при проведении контроля.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Антонину Лочилову, пресс-секретаря Уссурийской таможни, гражданин КНР, выезжавший из России в Китай, пытался переместить через границу трепанг. Мужчина сказал таможенникам, что товаров, подлежащих таможенному декларированию у него нет. Однако при личном таможенном досмотре специалисты обнаружили несколько пакетов с «морским огурцом», которые правонарушитель примотал скотчем к телу.

Товар изъят и направлен на экспертизу. В отношении правонарушителей возбуждено дело об административных правонарушении за недекларирование товара в установленной форме. В настоящее время проводится расследование.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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