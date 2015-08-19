Приморская ГАИ привлекла к ответственности свыше 14 тысяч водителей за нарушение правил перевозки детей

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ГАИ выявляют нарушения правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Полицейские проводят рейды вблизи образовательных учреждений, крупных торговых и детских развлекательных центров.

С начала года в Приморском крае отмечен рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. На сегодняшний день в автоавариях погибло 7 несовершеннолетних, 146 получили травмы. Из трёх категорий участников дорожного движения (пассажиры, пешеходы и водители (велосипедов, мопедов) чаще всех получают травмы именно несовершеннолетние пассажиры – порядка 46%. Одной из причин детского дорожно-транспортного травматизма является халатность родителей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Так, в Уссурийске в результате столкновения авто травмы, несовместимые с жизнью, получил грудной ребенок. Установлено, что он находился не в детском удерживающем устройстве, а на руках у матери.

Госавтоинспекция призывает водителей быть ответственными в вопросе обеспечения безопасности детей-пассажиров.

С начала года к административной ответственности привлечены свыше 14 тысяч водителей, нарушивших правила перевозки несовершеннолетних. В этом году в регионе зарегистрировано 4 автоаварии со смертельным исходом с участием несовершеннолетних пассажиров, при которых зафиксировано грубое нарушение правил их перевозки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]