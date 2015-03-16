Кинокомиссия Приморского края вступила в Международную ассоциацию
Кинокомиссия Приморского края вступила в Международную Ассоциациюазиатских кинокомиссий Asian Film Commission Network (AFC Net). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Решение принято в ходе ежегодной Генеральной ассамблеи Международной ассоциации Азиатских кинокомиссий, которая прошла в рамках Азиатского кинофорума Link of Cine-Asia в Пусане (Южная Корея). В ходе мероприятия Кинокомиссия Приморского края представила свою презентацию участникам генеральной ассамблеи.
Как сообщили специалисты Кинокомиссии Приморского края, вступление в AFC Net поможет привлечь больше международных проектов в Приморский край и позволит рассказать большому количеству кинематографистов по всему миру о возможностях, которые предоставляет Приморье для съемок кино.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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