Кинокомиссия Приморского края вступила в Международную ассоциацию

Кинокомиссия Приморского края вступила в Международную Ассоциациюазиатских кинокомиссий Asian Film Commission Network (AFC Net). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Решение принято в ходе ежегодной Генеральной ассамблеи Международной ассоциации Азиатских кинокомиссий, которая прошла в рамках Азиатского кинофорума Link of Cine-Asia в Пусане (Южная Корея). В ходе мероприятия Кинокомиссия Приморского края представила свою презентацию участникам генеральной ассамблеи.

Как сообщили специалисты Кинокомиссии Приморского края, вступление в AFC Net поможет привлечь больше международных проектов в Приморский край и позволит рассказать большому количеству кинематографистов по всему миру о возможностях, которые предоставляет Приморье для съемок кино.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]