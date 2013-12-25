Во Владивостоке на пересечении улиц Посадской и Снеговой демонтировали незаконную рекламную конструкцию

19 октября рабочие учреждения «Содержание городских территорий» провели демонтаж незаконной рекламной конструкции размером 3 на 6 метров на пересечении улиц Посадской и Снеговой. Она была установлена на оживленном автомобильном перекрестке, и для ее демонтажа пришлось перекрыть одну из полос движения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Конструкция была установлена незаконно, рассказал главный специалист управления наружной рекламы и информации администрации города Сергей Пригорнев. Он отметил, что подобный демонтаж предприятие производит несколько раз в неделю. Только с начала года демонтировали более 400 незаконных конструкций.

После демонтажа рекламные конструкции помещают на склад временного хранения. Во Владивостоке им является специальная площадка на улице Заречной. Если владелец конструкции заявит о своих на нее правах, она будет возращена ему при условии выплаты всех расходов. Стоимость демонтажа и перевозки конструкции, подобной той, что была снята на улице Посадской, составляет от 5 до 9 тысяч рублей. Участие в демонтаже принимали шесть человек и две единицы техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]