Поздравление Андрея Тарасенко с 79-летием Приморского края
Дорогие приморцы! Поздравляю вас с 79-летием Приморского края!
Край, в котором мы живем, – удивительное место в России. Форпост огромной страны на Тихом океане, Приморье не только сохраняет за собой статус морских ворот нашей страны на Дальнем Востоке, но и славится своей уникальной природой, славной историей и богатыми культурными традициями.
Наш родной и неповторимый край – это современные предприятия и наукоемкие производства, морские порты, дающие работу тысячам людей, крупнейший на Дальнем Востоке университет. Приморье – это удивительной красоты природа, живописное морское побережье, уссурийская тайга с ее обитателями – краснокнижными животными. Гости края говорят, что, приехав сюда однажды, влюбляешься навсегда.
Но главное богатство края – это вы, его жители. Приморцы славятся своей открытостью, гостеприимством и несгибаемой силой воли. Мы все гордимся своей Родиной и вместе продолжаем развивать наш край. Сегодня Приморье – это центр сотрудничества России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, точка притяжения туристов со всего мира. Ни один из наших масштабных экономических, образовательных и культурных проектов не смог бы воплотиться в жизнь без вашего участия и упорного труда.
Дорогие друзья! Уверен, что впереди у нашего края – большое будущее. Ежедневно мы вместе продолжаем творить славную историю региона. От всей души желаю каждому из вас успехов, ярких побед, отличного настроения и крепкого здоровья!
Врио Губернатора Приморского края А.В. Тарасенко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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