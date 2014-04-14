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У жительницы Владивостока похитили криптовалюту

У жительницы Владивостока похитили криптовалюту

Фото: cryptonews.xyz

В полицию с заявлением обратилась жительница Владивостока. Женщина рассказала, что с ее электронного кошелька неизвестные похитили криптовалюту — биткоины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Проводится проверка. Устанавливается сумма ущерба, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм newsbox24.tv.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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