Когда во Владивостоке зарегистрирована самая длинная и самая долгая автопробка?

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Яндекс», на текущей рабочей неделе, с 16 по 20 октября, максимальная загруженность дорожного движения во Владивостоке была утром в пятницу и по вечерам со вторника по четверг. В это время пробки достигали 8 баллов. Вечером в понедельник заторы составили 7 баллов.

7-балльная загруженность дорог также была в утренние часы пик с понедельника по среду. Утром в четверг затруднения дорожного движения составили 6 баллов.

Топ пробок за рабочую неделю, 16-20 октября:

5,5 км – 17 октября, около 21.00, Некрасовская улица, проспект 100-летия Владивостока от улицы Крылова до Русской улицы. Пробка продлилась 1 час 30 минут.

4,9 км – 18 октября, около 18.30, Золотой мост, Некрасовская улица, проспект 100-летия Владивостока от южного пилона до остановки «Молодёжная». Пробка продлилась 1 час 10 минут.

4,9 км – 16 октября, около 09.10, проспект 100-летия Владивостока, от фабрики «Заря» до Снеговой улицы. Пробка продлилась 2 часа 20 минут.

4,6 км – 19 октября, около 15.20, Светланская улица, Ивановская улица, Новоивановская улица от Алеутской улицы до Луговой площади. Пробка продлилась 1 час 40 минут.

4,4 км – 18 октября, около 10.00, Некрасовская улица, проспект 100-летия Владивостока от Гоголевской развязки до парка Победы. Пробка продлилась 2 часа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]