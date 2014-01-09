Приморью увеличат финансирование на предупреждение лесных пожаров

37 миллионов рублей дополнительно получит Приморский край в следующем году на развитие лесного хозяйства, в том числе, и на защиту лесов от пожаров. Об этом сообщил начальник управления охраны и защиты лесов Рослесхоза Михаил Козлов.

Как отметил Михаил Козлов, сейчас Рослесхоз и Администрация Приморья ведёт переговоры о взаимодействии.

Также представитель Рослесхоза добавил, что в 2018 году на 10% будет увеличено финансирование лесного хозяйства региона, в том числе и на противопожарную безопасность. Говоря о текущей ситуации с лесными пожарами в Приморском крае Михаил Козлов отметил, что обстановка полностью под контролем, угрозы населенным пунктам нет, специалистов для тушения пожаров достаточно. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Сейчас локализованы последние семь лесных пожаров, распространения огня остановлено, идёт их тушение. Сложность тушения пожаров заключается в их труднодоступности», – уточнил он.

Главной причиной большого количества природных пожаров Михаил Козлов назвал сборщиков дикоросов, особенно, кедрового ореха.

«Очень много людей пошли в леса, разжигаются костры, которые потом перерастают в пожары, особенно этому способствует сухая, ветреная погода. Здесь необходимо усиливать межведомственное взаимодействие, чтобы правоохранительные органы, МЧС, местные власти действовали сообща и разъясняли населению, ограничивали пребывание людей в лесах, наказывали нарушителей», – сказал управления охраны и защиты лесов Рослесхоза.

Отметим, врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко также подчеркнул, что основная причина лесных пожаров – массовый сбор дикоросов.

«Та ситуация, которая сложилась сейчас в Приморье с лесными пожарами, происходит из-за варварской заготовки дикоросов. Целые бригады приходят в леса, вместе с шишками обрывают ветки, верхушки кедра, тут же их сжигают, отсюда и пожары. Необходимо усилить не только профилактику пожаров, но и наказывать тех, кто уничтожает наши леса», – заявил Андрей Тарасенко.

С 12 октября 2017 года на территории края введён особый противопожарный режим. В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]