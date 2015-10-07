Несовершеннолетний житель Большого Камня украл телефон, воспользовавшись людской доверчивостью
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» поступило заявление местной жительницы о краже телефона. Причиненный ущерб составил 11 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую, возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения.
Полицейские установили личность, местонахождение и задержали подозреваемого. В отделе полиции он дал признательные показания. Задержанный рассказал, что, находясь в спортивном комплексе, увидел открытый кабинет, в котором никого не было. В помещении он обнаружил телефон, который решил похитить. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Похищенный телефон изъят и возвращен законной владелице.
В связи с тем, что подозреваемый не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, в отношении его матери составлен административный материал по части 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних. Также инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ней профилактическую беседу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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