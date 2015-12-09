К берегам Дуная прибило шхуну с корейцами
К берегам Дуная в Приморском крае прибило шхуну с корейцами. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм newsbox24.tv.
Потерявшую управление шхуну прибило к побережью Приморcкого края.
Корейцы дрейфовали в море больше недели. В итоге их шхуну вынесло на берег на режимную территорию могильника в бухте Сысоева в окрестностях поселка Дунай. Иностранцы решили осмотреться, поэтому, ничего не подозревая, начали бродить по охраняемому объекту. Там их и заметила охрана. Охранники доложили обо всем сотрудникам ФСБ. Прибывшие силовики увезли корейцев для дальнейшего выяснения обстоятельств.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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