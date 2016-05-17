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Во Владивосток построят спортивный городок

Во Владивосток построят спортивный городок

Новая спортивно-туристская база появится во Владивостоке. Резидент Свободного порта Владивосток – компания «Форвард» – реализует в столице Приморья инвестиционный проект стоимостью более 60 миллионов рублей,сообщают "Вести Приморье" со ссылыкой на primorsky.ru

На площади более 41 тысячи квадратных метров будет создана инфраструктура для полноценного отдыха молодых спортсменов. Так, инвестор построит гостиницу на 20 номеров, универсальный стадион с возможностью проведения игр по волейболу, баскетболу, теннису, поле с искусственным покрытием для проведения тренировок и соревнований с трибунами на 1,3 тысячи человек, а также детский городок с аттракционами и необходимые административные здания. Кроме того, резидент планирует организовать на территории базы рекреационные и парковочные зоны.


По словам директора компании «Форвард» Дмитрия Титкова, строительство нового комплекса окажет содействие развитию спортивной инфраструктуры в регионе.


«Основной нашей аудиторией станут дети, которые занимаются спортом. Площадка позволит организовать не только отдых ребят, но и тренировочный процесс, а также круглогодичное проведение соревнований. Статус резидента Свободного порта обеспечит нам возможность воспользоваться преференциями особого экономического режима для эффективной реализации проекта, в том числе, мы сможем рассчитывать на получение земельного участка под застройку без торгов».


Отметим, создание туристическо-спортивной базы позволит обеспечить более 20 новых рабочих мест. Общий объем капиталовложений в проект превысит 60 миллионов рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Стас / Сегодня, 13:06
    № 1  
     

    Он не смог, завод однять (Дальприбор), резидент хренов, а туда же. Деньги федеральные не все сворованы!!!!!

    Да, Вы просто обоссытесь, опубликовать это.

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