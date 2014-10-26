Анонс на 24 октября

24 октября во Владивостоке в думе города в 12.00 в зале заседаний (ул. Суханова, 3, 3 этаж) состоится заседание комитета по городскому хозяйству Думы города Владивостока.

24 октября в здании аэровокзального комплекса международного аэропорта Владивосток (Кневичи) с 10.00 до 12.00 сотрудниками Приморской транспортной прокуратуры будет организована общественная приемная по вопросам исполнения воздушного законодательства в сфере соблюдения прав пассажиров, безопасности полетов и транспортной безопасности.

24 октября во Владивостоке в ДВФУ будет открыт научно-образовательный центр кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

24 октября во Владивосток в 08.00 к причалу морского вокзала пришвартуется океанский пассажирский лайнер «Costa Neoromantica». Отчалит судно от причала морского вокзала Владивостока 25 октября в 16.00.

24 октября во Владивостоке в 19.00 в библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) состоится творческая встреча с актрисой Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького, заслуженной артисткой России Ларисой Белобровой. Вход свободный.

24 октября г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Новосибирск». Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.

24 октября — День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России.

24 октября — День Организации Объединенных Наций.

24 октября — Всемирный день информации о развитии.

24 октября — Неделя разоружения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]