Андрей Тарасенко потребовал навести порядок в лесном хозяйстве Приморья

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил о необходимости навести порядок с заготовкой дикоросов в приморских лесах и обеспечением дровами населения края.

Проанализировав ситуацию с лесными пожарами, сложившуюся в крае, в том числе, из-за массовой заготовки кедрового ореха, Андрей Тарасенко считает актуальным на законодательном уровне внести ряд ограничительных мер.

«То, что сейчас мы наблюдаем в приморской тайге, когда целые бригады варварски заготавливают орех, срезая верхушки кедра, тут же их поджигая и устраивая масштабные пожары, недопустимо. Всё можно понять, люди хотят заработать, для многих это единственный вид заработка, но ведь с такой заготовкой у нас через год-два вообще ничего не останется в лесах!» – заявил Андрей Тарасенко.

Глава региона предложил ввести фиксированный период сбора дикоросов в тайге, а также определить лимит заготовки на одного человека.

«Сейчас богатства нашей тайги вывозится КАМАЗами, если так будет продолжаться и дальше, то через несколько лет наши леса в пустыню превратятся. Срочно нужно принимать меры и исправлять ситуацию», – подчеркнул глава региона.

Ещё одна проблема приморцев – заготовка дров.

«Абсурдная ситуация складывается – люди живут практически в лесу, но с заготовкой дров проблема. Но при этом, идёт активная торговля лесом, в том числе, и предназначенным для отопления. С этим тоже нужно разбираться», – обозначил Андрей Тарасенко.

Глава региона и специалисты лесного хозяйства сошлись во мнении, что необходимо исключить коммерческую составляющую в заготовке дров для жителей края.

«Сейчас возникает ситуация, когда определённые лимиты дров для населения попросту распродаются лесозаготовителями – идёт торговля древесиной. С одной стороны, нужно упростить механизм выдачи дров, с другой стороны, пресечь спекуляцию древесиной», – отметили специалисты.

Врио губернатора поручил департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с правовым департаментом разработать необходимые поправки в краевой закон «Об использовании лесов в Приморском крае». Также ряд изменений, в частности касающихся ужесточения ответственности за противопожарное состояние арендуемых лесных участков, требуется внести и в Лесной кодекс России.

«В ближайшее время сформулируйте необходимые предложения и будем выходить с законодательной инициативой в Государственную Думу», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]