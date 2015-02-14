В Артеме прошла краевая спартакиада «Инваспорт-2017». Ежегодные соревнования собрали 29 команд со всех уголков Приморья - более 300 человек. Впервые в этом году в спартакиаде принимали участие иностранные гости – команда спортсменов-колясочников из Республики Корея.

Этим спортсменам мужества не занимать. И хотя их порой называют людьми с ограниченными возможностями – они доказали – их возможности безграничны! Наталья Кузовникова из Владивостока участвует в спартакиаде уже десять лет и неоднократно становилась призером городских и краевых соревнований инвалидов.

Наталья Кузовникова, участница спартакиады, команда г. Владивостока: «Я тренируюсь у тренера в настольный теннис, и мне очень важно приехать сюда и показать свои результаты, то есть посмотреть, как другие играют, соответственно, показать свою игру».

Ни в коем случае нельзя сидеть дома! Нужно заниматься спортом, потому что он не только помогает в психологической и физической реабилитации, но и является большим стимулом для дальнейших достижений и обязательно участвовать во всех соревнованиях - советует опытный спортсмен - член сборной России по регби на колясках Андрей Смолянников.

Андрей Смолянников, председатель федерации паралимпийских видов спорта Владивостока: «Все началось со спартакиад, с каких-то местных соревнований – заметили, поехали на Россию и тому подобное. И так выбился в сборники, чего советую и желаю другим ребятам, кто занимается спортом».

В этом году краевая спартакиада вышла на новый уровень – международный. Впервые в Приморье приехала команда спортсменов-колясочников в составе 14 человек из корейской провинции Канвондо, готовящейся принимать зимнюю Олимпиаду 2018 года.

У Чан Тек, участник спартакиады, команда Республики Корея: «Мы участвуем здесь в баскетболе и настольном теннисе. Победа – победой, но даже у себя дома, участвуя в своих местных спортивных мероприятиях, всегда в нашем обществе важнее встретиться с такими же как мы, пообщаться и почувствовать дух спортивного братства».

За пять дней соревнований участники спартакиады разыграли комплекты наград в восьми видах спорта – легкой атлетике, дартсе, настольном теннисе, шахматах, шашках, плавании, баскетболе на колясках и жиме штанги лёжа.

Владимир Никешин, главный судья спартакиады «Инваспорт-2017»: «Подводятся итоги и в личном, и в командном первенстве. В личном, понятно – кто сильнее, быстрее, тот и выиграл. А в командном – по количеству победителей, по наименьшей сумме мест».

По результатам краевой спартакиады «Инваспорт» первое место заняла команда Артёма, второе – взял Арсеньев и на третьем оказался Лесозаводск. Все участники, помимо наград, получили заряд позитива и яркие впечатления надолго, а команда приморских баскетболистов-колясочников – приглашение на ответный визит в Корею.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]