Во Владивостоке впервые вручили сертификаты и индивидуальные бейджи экскурсоводам и гидам-переводчикам, прошедшим добровольную аттестацию. Повысит ли это качество услуг и как поможет в формировании благоприятной туристической среды в регионе?

Вот они - гиды-первопроходцы, успешно выдержавшие экзамен. Десять специалистов получают индивидуальный бейдж, подтверждающий их профессиональный статус. Именно Приморский край стал первым российским субъектом, который провёл добровольную аттестацию на региональном уровне. В департаменте туризма уверены, что это необходимо, прежде всего, для повышения качества услуг в сфере путешествий, чтобы соответствовать мировым стандартам.

Устный и письменный экзамен выявили, что не все участники добровольной аттестации обладают высоким уровнем краеведческих знаний. Время на то, чтобы дополнить свой лингвистический запас так называемой «краевой» терминологией у экскурсоводов и гидов-переводчиков есть. Обязательная аттестация по решению министерства культуры вводится только с 1 января 2019 года.

Дарья Гусева, директор Туристско-информационного центра Приморского края: «Это все бесплатно! И к нам в Туристско-информационный центр могут обращаться и действующие экскурсоводы, и гиды-переводчики, либо те, кто хотят ими стать. Они могут подать документы, проверить свои знания, потому что уровень подтверждённый экспертами, позволяет им позиционировать себя на туристском рынке с более выгодной стороны, потому что туристские компании, в первую очередь, отдадут предпочтение тем специалистам, которые прошли экзамен, подготовку».

Все индивидуальные бейджи содержат QR-код, благодаря которому за считанные минуты можно узнать полную информацию об экскурсоводе. Достаточно зайти на сайт туристско-информационных центров России.

Дмитрий Павлов, гид-переводчик: «При поддержке администрации Приморского края, департамента туризма и ТИЦ мы с радостью приняли это приглашение участвовать в данной аккредитации, хоть она и добровольная. Зато потом нашим гидам будет легче проходить обязательную».

Поскольку Приморский край входит в тройку самых популярных для китайских туристов направлений в России, многие сдавали устный экзамен на китайском языке. До конца этого года для приморских гидов-экскурсоводов будет проведена вторая добровольная аттестация, и на этот раз участие в ней смогут принять не только переводчики с китайского. Отбирать будут специалистов и со знанием других языков, в том числе корейского и японского.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]