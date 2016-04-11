Владивосток пережил самую холодную ночь за эту осень

Минувшей ночью большая часть Приморья находилась под влиянием гребня антициклона, при отсутствии облаков воздух выхолодился до −3….−11 °C. Восток края накрыла облачность тайфуна «Лан», который смещался над Японским архипелагом, здесь оказалось теплее, 0…+5 °C. Из-за тайфуна создались большие градиенты давления, и на побережье Приморья усилился северный ветер, порывы достигали 20 м/с.

Во Владивостоке ночь понедельника, 23 октября, оказалась самой холодной в текущем месяце, к утру столбик термометра опустился до 0…−2 °C, а сильный северный ветер добавил ощущение прохлады.

В ближайшие сутки Приморье по-прежнему будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, температурный фон ночью существенно не изменится, а дневные температуры ожидаются на 2–4 градуса выше, чем накануне. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке во вторник без осадков. Ветер ослабеет. Температурный фон повысится на 3–5 градусов: ночью 0…+2 °C, днём +8…+11 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]