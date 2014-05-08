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Более 4,5 млн молоди морских ежей высадили на рыбоводных участках Приморья

Более 4,5 млн молоди морских ежей высадили на рыбоводных участках Приморья

Фото: Администрация ПК

Площадь «морских огородов» Приморья составляет более 44 тысяч гектаров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края, в первом полугодии на рыбоводных участках расселено более шести миллионов особей молоди.

«Из них – 4645 миллионов штук молоди ежа серого, 1,2 миллионов штук молоди трепанга и 230 тысяч штук молоди гребешка. Отмечу, что икра морского ежа очень востребована на японском рынке», – прокомментировал руководитель департамента Сергей Наставшев.

Напомним, ранее врио Губернатора края Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.

«Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других», – обозначил Андрей Тарасенко.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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