Более 4,5 млн молоди морских ежей высадили на рыбоводных участках Приморья
Площадь «морских огородов» Приморья составляет более 44 тысяч гектаров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края, в первом полугодии на рыбоводных участках расселено более шести миллионов особей молоди.
«Из них – 4645 миллионов штук молоди ежа серого, 1,2 миллионов штук молоди трепанга и 230 тысяч штук молоди гребешка. Отмечу, что икра морского ежа очень востребована на японском рынке», – прокомментировал руководитель департамента Сергей Наставшев.
Напомним, ранее врио Губернатора края Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.
«Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других», – обозначил Андрей Тарасенко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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