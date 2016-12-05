Приморские дороги становятся безопасными и качественными. В крае продолжается реализация приоритетного проекта. План на 2017 год выполнен уже более чем на 80 процентов. Напомню, участниками первого этапа стали четыре муниципальных образования - это Владивостокский и Артемовский городские округа, Надеждинский и Шкотовский районы. Перед сдачей объектов асфальтобетонное покрытие проходит лабораторные испытания.

Плотность, эластичность, прочность, способность впитывать воду - это лишь некоторые тесты из десятков, которым специалисты подвергают каждую партию «свежеиспеченного» асфальта. Если материал годен – его отправляют на строительный объект.

Год назад автотрасса Владивосток – Находка присвоили неофициальный печальный статус худшей дороги Приморья. Водители даже называли ее «дорогой в ад». Ухабы, ямы, рытвины и асфальт, местами сползший в кювет. Вместе с этой дорогой «поползли» еще с десяток других.

Сергей Нестеренко, автолюбитель: «Ну, а что, асфальт тонкий кладут, а грузовки сейчсас большие ходят, по 40 тонн, конечно, оно не выдерживает».

Но, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. Благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» Приморье выиграло грант на серьезную модернизацию дорожной сети агломерации Владивостока. Только в этом году сюда направлено 1,5 млрд. рублей. Бюджеты разные – от федерального до муниципальных. Реализация приоритетного проекта курируется на уровне президента и правительства.

Дмитрий Дементьев, заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Приморского края: «На эту программу выделено 475 млн. рублей. На сегодня мы закрыли порядка 160 млн. рублей. Но работы сейчас находятся в стадии приемки».

Здесь работы уже в завершающей стадии – дорожники укладывают последние слои асфальта. На очереди – другие районы. Небольшой запас по времени еще есть – по гостам эти материалы можно укладывать до наступления серьезных отрицательных температур.

Валерий Дьяченко, мастер по укладке асфальто-бетона: «Пучинистые места все были выбраны, замена грунта произведена, нижний слой, основание и плотный асфальтобетон. Два по четыре сантиметра».

Это японское чудо техники рабочие освоили сравнительно недавно – компактный асфльтобетоноукладчик уже доказал свою эффективность, уложив десятки километров так называемой «дорожной одежды».

Егор Цыбулько, машинист асфальто-бетоноукладчика: «Все функции, все данные выводятся на панель приборов, все показывается: скорость укладки, трамбующий груз, виброгруз, температура асфальта».

Температуру только что уложенного слоя замеряют и лишь после этого, запускают каток – эта технология должна быть строго соблюдена, иначе дорожное покрытие не простоит и месяца.

Гарантия по современным меркам, хоть и небольшая, но она есть, от трех до пяти лет, в зависимости от типа работ. Скоро начнутся главные, зимние испытания нового асфальта. Вывод о качестве работ и эффективности освоения дорожного гранта эксперты сделают будущей весной.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]