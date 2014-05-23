Три смертельных ДТП произошли на выходных в Приморье

21 октября в 08.50 в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Лесозаводский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кировском районе. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГАИ и врачи.

Установлено, что 43-летний водитель мотоцикла «Урал», двигаясь в районе 2 км автодороги Большие Ключи—Горный не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате автоаварии водитель и 38-летняя женщина – пассажир «Урала» получили травмы, несовместимые с жизнью.

Установлено, что у мужчины не было права управления транспортным, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.

21 октября в 20.50 в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 12 км автодороги Сокольчи—Валентин.

Установлено, что 29-летний водитель автомобиля «Тойота Таун Айс», находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался в направлении поселка Валентин. Не справившись с управлением, мужчина съехал в левый кювет, после чего, выехав обратно на проезжую часть, опрокинул микроавтобус на правый бок.

В результате автоаварии водитель получил травму головы. Ему назначено амбулаторное лечение. Пассажир «Тойота Таун Айс» — женщина 43 лет — скончалась на месте происшествия, до приезда скорой помощи.

Установлено, что водитель микроавтобуса обучение на право управления транспортным средством ранее не проходил, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. В отношении мужчины составлен ряд административных материалов, в том числе по части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правовнарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством».

22 октября в 01.00 в дежурную часть отдела МВД России по Михайловскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 14 км автодороги Михайловка—Дальнее.

34-летний водитель автомашины «Сузуки Эскудо», двигаясь в направлении села Михайловка в районе 14 км автодороги Михайловка—Дальнее, не справился управлением и съехал в левый кювет, и машина перевернулась.

В результате автоаварии автомобилист получил смертельные травмы.

Стаж вождения погибшего водителя 16 лет. В текущем году к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался.

Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийные ситуации со смертельным исходом. Назначено проведение ряда экспертиз.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]