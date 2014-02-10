Новый метод лечения глиобластомы разрабатывают в Приморье совместно с учеными Швейцарии

Ученые ДВФУ разработают новый способ персонализированного лечения опухоли головного мозга. Проект получил поддержку Федеральной целевой программы развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы. Грант позволит коллективу Школы биомедицины ДВФУ в партнерстве с учеными Университета Лозанны (Швейцария) продолжить создание оригинального метода химиотерапии мультиформной глиобластомы с использованием клеточных технологий. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Анну Леонтьеву, начальника пресс-службы ДВФУ.

Как сообщил руководитель проекта, заведующий лабораторией молекулярной и клеточной нейробиологии Школы биомедицины ДВФУ Игорь Брюховецкий, лечение опухолей головного мозга — это одно из самых сложных направлений современной медицины, а глиобластома — один из самых распространенных типов опухолей, которая характеризуется высокой агрессивностью и резистентностью к лечению. Хирургическая операция, облучение и химиотерапия не обеспечивают сохранения жизни больного, продолжительность жизни больного с момента диагноза крайне редко превышает 1-2 года. Современные лекарства и технологии практически не способны эффективно уничтожать одну из основных причин резистентности глиобластомы — опухолевые стволовые клетки. Клетки этого типа способны динамически изменяться под влиянием облучения и химиотерапии, эволюционировать и порождать новые поколения опухолевых клеток, практически не восприимчивых к терапии.

«Этим вопросом мы занимаемся около 10 лет. В ходе исследований пришли к выводу, что для воздействия на столь сложный объект традиционные методы лечения должны быть дополнены новыми биомедицинскими методами, позволяющими заблокировать основные механизмы генерации опухолевых стволовых клеток. Мы решили сосредоточиться на двух основных механизмах формирования опухолевых стволовых клеток — регуляции процесса дедифференцировки (делающего возможным переход специализированных клеток к пролиферации и неограниченному росту) и эпителиально-мезенхимального перехода (процесса, из-за которого клетка приобретает способность преодолевать тканевые барьеры и проникать в здоровую ткань мозга)», — сообщил Игорь Брюховецкий.

Исследование базируется на результатах предшествующих наработок сотрудников Школы биомедицины и в дальнейшем будет проводиться в тесном сотрудничестве с врачами Медицинского центра ДВФУ. В перспективе работа позволит создать оригинальный способ химиотерапии глиобластомы с использованием клеточных технологий и новых фармакологических препаратов.

В фокусе исследования — wnt-сигнальный путь, один из стратегически важных путей управления процессами роста и развития клеток млекопитающих и человека. Для воздействия на эту мишень полагается применять известные и проверенные препараты, показавшие высокую эффективность на предшествующих этапах исследования. Индивидуальный анализ стволовых клеток пациента даст возможность подобрать наиболее эффективный препарат для подавления опухолевых стволовых клеток. В ДВФУ есть все необходимые условия для этого — команда высококлассных ученых, оборудование для генетических исследований, отделение нейрохирургии университетского Медицинского центра для практической реализации.

«Наш метод уже сейчас может быть внесен в клинику и оказать реальную помочь больным. В сочетании с классическими химиотерапевтическими препаратами, он станет очередным шагом в решении проблемы лечения глиобластомы», — отметил Игорь Брюховецкий.

Исследования будут проводится в сотрудничестве с учеными Университета Лозанны, которые также занимаются изучением wnt-сигнального пути развития раковых клеток. На модели трижды-негативного рака молочной железы швейцарские ученые разрабатывают препараты, оказывающие действие на те же свойства опухолевых клеток которые исследуют ученые ДВФУ — плюрипотентность, пролиферация, миграция, инвазии. Совместные исследования могут сделать работу более результативной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]