Спортсмены из Владивостока завоевали первое командное место на международном турнире по джиу-джитсу
22 октября во Владивостоке на острове Русский состоялся международный турнир по джиу-джитсу «Vladivostok open 2017». На участие в соревнованиях заявились 302 спортсмена, представлявшие команды КНР, Узбекистана, Таджикистана, Свердловской, Иркутской и Амурской областей, ЕАО, Хабаровского и Приморского краёв. По итогам соревнования первое место заняла команда из Владивостока, второе – Биробиджана, третье место у команды Уссурийска и четвертое – у Китая. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Турнир проводила Евро-Азиатская федерация джиу-джитсу. Соревнования проходили в четырех дисциплинах федерации: ne-waza (борьба), kakuto kumite (полноконтактные поединки в шлеме), fighting-system (полноконтактные поединки) и duo-system (демонстрация технического мастерства). Итоги чемпионата прилагаются.
Честь Владивостока на чемпионате отстаивали бойцы отделения джиу-джитсу, тренирующиеся на базе муниципальной специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств, которые сумели занять первые места во многих весовых категориях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
22.10.2017 Большой международный турнир по джиу-джитсу «Vladivostok open 2017» пройдет во Владивостоке
-
20.05.2017 Чемпионат Приморья по джиу-джитсу стартует во Владивостоке
-
22.10.2016 Порядка 400 заявок принято на международный турнир по джиу-джитсу «Vladivostok open 2016»
-
21.10.2015 Международный турнир по джиу-джитсу «Vladivostok open 2015» прошел во Владивостоке
-
17.10.2015 На острове Русский стартует международный турнир по джиу-джитсу Vladivostok open-2015
-
06.10.2015 Сборная Владивостока завоевали золото чемпионата Приморского края по джиу-джитсу
Добавить комментарий