Двое мужчин погибли при затоплении лодки в Приморье
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, по результатам проведения проверки по факту смерти и безвестного исчезновения двух мужчин вследствие затопления моторной лодки (проект «Крым-3») возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
28 июня 2017 года четверо мужчин на моторной лодке (проект «Крым-3») под управлением одного из них вышли в море в район бухты Успения Лазовского района, для выполнения работ на рыбоводном участке. Около 08 часов 28 июня лодка получила дифферент на корму и затонула. Оказавшиеся в воде, мужчины попытались доплыть до берега. Один из них, а затем и другой пропали под водой. Впоследствии тело одного из мужчин было извлечено из воды, а тело другого обнаружено не было.
По уголовному делу проводится предварительное расследование, собирается доказательственная база.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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