Андрей Тарасенко дал стивидорам Находки новое поручение

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко поручил стивидорам Находки модернизировать ливневую канализацию угольных терминалов, а краевому департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды – взять на контроль создание и реконструкцию этих систем. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В ходе еженедельного совещания у главы региона директор департамента Александр Коршенко доложил о выполнении стивидорными компаниями Находки плана природоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения угольной пылью окружающей среды. Андрей Тарасенко обратил внимание на необходимость создания эффективной системы ливневой канализации на терминалах.

«Помимо пылезащитного оборудования должна быть создана эффективная система ливневой канализации и утилизации сточных вод. Потому что вода от орошения, загрязнённая различными вредными веществами, не должна попасть в почву и со стоками в водоёмы», – заявил врио Губернатора Приморья.

Александр Коршенко сообщил, что ряд стивидорных компаний предусмотрели реконструкцию и модернизацию очистных сооружений и ливневой канализации.

Как акцентировал Андрей Тарасенко, подобные системы должны быть созданы на всех угольных терминалах.

«Причём они должны отвечать всем необходимым стандартам и нормам», – подчеркнул он.

Напомним, стивидорные компании реализуют комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в Находке, который разработан по инициативе Администрации Приморского края в феврале 2017 года. План включает создание единой санитарно-защитной зоны для терминалов, работающих в городской черте, модернизацию перегрузочных комплексов, а также жесткий контроль за соблюдением технологического процесса при перевалке пылящего груза.

Стивидорные компании уже запустили в эксплуатацию 19 систем пылеподавления.

Кроме того, с начала года стивидорами на улицах Находки высажено почти две тысячи молодых деревьев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]