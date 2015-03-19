Быть инженером не только становится престижно, это еще и весьма интересно. Молодые специалисты предприятий города вместе с Союзом машиностроителей провели мастер-классы для школьников и студентов по инженерным направлениям в рамках федеральной акции «Неделя без турникетов».

Им скоро выбирать профессию. 9-й и 11-й классы. Тем, кто дружит с физикой, математикой и химией Союз машиностроителей предлагает задуматься над технической специальностью. Перед школьниками выступают молодые специалисты, которые работают на местных предприятиях. И все они, кроме того, что рассказывают, как выбирали профессию, еще в один голос говорят…

Дмитрий Бушуев, молодой специалист — инженер-металлург: «Инженер — это профессия, в которой надо нестандартно думать, принимать решения».

И еще изменять мир вокруг себя для всеобщего блага. Следующий этап — тест на сообразительность. Чистая физика.

- Зубчатая шестерня х двигается полметра в указанном стрелкой направлении. На какое расстояние при этом переместится центр шестерни?

А в это время в соседнем зале работают три экспериментальных конструкторских бюро. Начальник — студент-старшекурсник, подчиненные —команда школьников. Надо в инженерной графике собрать разные виды самолетов.

Михаил Петров, студент факультета самолетостроения ДВФУ: «Ребята на лету схватили основы моделирования, основы управления в абсолютно незнакомой им программе».

Игорь Силаев, учащийся 11-го класса: «Мне понравилось программирование в 3D-компасе. Это кажется, что легко на первый взгляд, а на самом деле, когда начинаешь проектировать, то не так и просто».

Главное, на что рассчитывают организаторы акции «Неделя без турникетов» — на то, чтобы молодежь оставалась работать в России. В Арсеньеве выбирать инженерную профессию еще и потому проще, что здесь есть, где учиться, есть, где трудиться — на двух машиностроительных заводах.

Юрий Огнев, директор арсеньевского филиала ДВФУ: «Во многих семьях, в которых будущие молодые специалисты проживают, дети еще получают профессиональную ориентацию от своих родителей, которые, как правило, имеют техническое образование и, конечно, и своим детям советуют выбирать технические специальности».

Как доказательство: все больше школьников сдают в качестве госэкзамена на выбор именно физику. В Арсеньеве таких ребят около 40 %. Это самый высокий показатель в крае.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]