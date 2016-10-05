Анонс на 25 октября

25 октября в 7.55 в аэропорту Владивостока — встреча волонтеров, принимавших участие в мероприятиях Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

25 октября в 14.00 во Владивостоке в Доме офицеров флота (ул. Светланская, 48) пройдёт общегородская акция «Мы за активное долголетие!». Вход свободный.

25 октября на площадке ТОР «Надеждинская» состоится торжественная церемония запуска проекта по строительству первого завода по утилизации автомобилей на Дальнем Востоке.

25 октября в связи с проведением мероприятий по служебной и физической подготовке, – прием граждан в отделениях № 2-5 МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю осуществляться не будет.

25 октября в 12.00 во Владивостоке в здании административно-территориального управления Первореченского района администрации города (ул. Ильичева, 15, 3 этаж, каб. 39 «а») состоится награждение победителей конкурса «Доступная среда».

25 октября в 16.00 лайнер «Costa NeoRomantica» отправится из Владивостока в японский порт Аомори.

25 октября Народный музей истории и краеведения поселка Пограничный Приморского края (ул. Кирова, д. 16) отметит 40-летний юбилей со дня основания учреждения и 20-летний юбилей работы во главе музея его директора Зои Павловны Арбузовой.

25 октября с 17.00 до 19.00 в городской библиотеке Находки № 4 (ул. Горького, 14а) — бесплатное занятие по русскому языку для всех желающих.

25 октября на малой сцене Академического театра им. М.Горького — научно-практическая конференция «Проблематика и актуальность искусства в услвоиях мультикультурного общества», посвященная 85-летию театра.

25 октября - День Приморского края.

25 октября - День таможенника Российской Федерации.

25 октября - День работника кабельной промышленности в России.

25 октября - завершилась Гражданская война в Советской России (последняя крупная операция Гражданской войны завершилась во Владивостоке).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]