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В Уссурийске обновлен памятник погибшим в локальных конфликтах выпускников военного автомобильного училища

В Уссурийске открыли обновленный памятник погибшим в локальных конфликтах выпускников военного автомобильного училища. Это уже второе рождение мемориала. На мраморе дописали имена героев, которые навсегда закончили службу в Афганистане и Чечне. Открытие приурочили к юбилею. В этом году УВВАКУ отметил бы 70-й день рождения. Военный вуз в Уссурийске расформировали 10 лет назад. Он был крупнейшим на Дальнем Востоке. Каждый год бывшие курсанты собираются здесь, чтобы отпраздновать важный день в истории любимого вуза. В этом году встретиться с друзьями и сокурсниками приехали выпускники со всех уголков страны. И хотя УВВАКУ уже нет, наследие этого учреждения сохраняется, а те, кто уже давно ушел из армии в запас, вновь оказались на армейском плацу и вспомнили молодость.

Игорь Ларионов, выпускник УВВАКУ: «Наше училище считалось лучшим среди училищ вооруженных сил СССР. 70% преподавателей было участниками ВОВ».

Сергей Лысак, выпускник УВВАКУ: «Нам говорили, что мы — последний выпуск настоящих офицеров, дальше уже инженеров выпускали».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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