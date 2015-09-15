Пенсионеры, пострадавшие от наводнения в Приморье, могут получить дополнительную поддержку
Дополнительную адресную помощь получат неработающие пенсионеры, дома и имущество которых в августе этого года пострадали от сильных дождей в Приморском крае. На эти цели 6,7 миллионов рублей предоставляет Пенсионный фонд России. В рамках софинансирования более 2,2 миллионов рублей планируют затратить из краевой казны.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в департаменте труда и социального развития разработан порядок предоставления адресной помощи. Разовая выплата предоставляется, если гражданин находится в одном из списков, ранее предоставленных муниципалитетами для основных выплат пострадавшим от наводнения. Это граждане, получившие разовую помощь на восстановление поврежденного дома или квартиры, а также те, кто получил выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости.
Для получения дополнительной помощи пенсионеру либо его представителю следует обратиться в Центр социальной поддержки. Необходимо предоставить паспорт либо временное удостоверение личности, трудовую книжку, возможно, ее заверенную копию, либо оформленную должным образом справку с последнего места работы. Понадобятся также реквизиты счета пенсионера, если он желает получить адресную помощь через кредитную организацию. Документы на адресную помощь необходимо предоставить в наше учреждение не позднее 13 ноября.
В ведомстве обращают внимание на то, граждане, ранее получившие лишь выплату в 10 тысяч рублей за утрату урожая, не могут претендовать на дополнительную адресную помощь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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